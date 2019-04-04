В Харькове дело Зайцевой и Дронова возвращено в суд первой инстанции

Харьковский апелляционный суд вернул дело о дорожно-транспортном происшествии с шестью погибшими на ул. Сумской в октябре 2017 года в Киевский районный суд Харькова с целью полного ознакомления обвиняемой Елены Зайцевой с материалами производства.

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Об этом сообщает пресс-служба Харьковского апелляционного суда на своей странице в Facebook. Согласно сообщению, 4 апреля судья Харьковского апелляционного суда Владимир Протасов принял постановление о возвращении материалов уголовного производства в отношении Зайцевой и Дронова в Киевский районный суд города Харькова для выполнения требований закона в части обеспечения права участников на ознакомление с материалами дела.

По данным пресс-службы, при проверке апелляционных жалоб судьей были установлены обстоятельства, которые препятствуют открытию апелляционного производства.

«Обвиняемой Зайцевой после оглашения приговора районным судом было подано заявление об ознакомлении с материалами уголовного производства. Как установлено судом апелляционной инстанции, в материалах дела имеются сведения о частичном ознакомлении только с первым томом, в то время как дело состоит из тринадцати томов», - говорится в сообщении суда.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49 -летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Апелляционные жалобы на приговор суда были поданы Зайцевой, ее защитником Юлией Плетневой и защитником Дронова Сергеем Перепелицей.

Дело поступило в производство Харьковского апелляционного суда 1 апреля.