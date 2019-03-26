Авария в Харькове с шестью жертвами: Зайцева обжаловала приговор суда

Теперь жалобу должны передать в Апелляционный суд Харькова.

Фигурантка смертельной аварии с шестью жертвами в Харькове Елена Зайцева обжаловала приговор суда.

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Апелляционные жалобы на приговор Киевского районного суда Харькова от Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой поступили в суд сегодня, 26 марта. Об этом рассказала руководитель аппарата Киевского райсуда Наталья Бардина. По ее словам, теперь эту жалобу должны передать в Апелляционный суд Харькова, передает UA: Харьков.

Адвокат Юлия Плетнева подтвердила, что с сегодняшнего дня представляет интересы Елены Зайцевой. Подавали ли апелляцию, защитница пока не комментирует. Детали пообещали озвучить через несколько дней. Ранее интересы Елены Зайцевой в суде представляли адвокаты Юлия Козырь и Евгений Мельниченко.

Как сообщалось, приговор по делу об аварии на Сумской Киевский райсуд Харькова вынес 26 февраля. Обоих обвиняемых - Геннадия Дронова и Елену Зайцеву - приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права управления на три года.

Напомним, ДТП произошло 18 октября 2017 года. В результате аварии погибли шесть человек, еще столько же получили травмы.