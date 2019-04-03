Кровавая авария в Харькове: автошколу, в которой училась Зайцева, могут лишить лицензии

Во время проверки школы выявлен ряд нарушений.

Автошколу в Харькове, в которой училась Елена Зайцева, осужденная на 10 лет за ДТП на Сумской, 4 апреля могут лишить лицензии.

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Об этом заявил на брифинге начальник областной полиции Олег Бех, пишет Vgorode.

По его словам, главный сервисный центр МВД рассмотрит вопрос о лишении лицензии харьковской автошколы.

"Во время проверки школы выявлен ряд нарушений. В связи с этим ее деятельность была приостановлена. Завтра в Киеве будет заседать комиссия, которая решит, лишать ли автошколу лицензии", — сказал Олег Бех.

Как сообщалось, приговор по делу об аварии на Сумской Киевский райсуд Харькова вынес 26 февраля. Обоих обвиняемых - Геннадия Дронова и Елену Зайцеву - приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права управления на три года.

26 марта стало известно, что фигурантка смертельной аварии с шестью жертвами в Харькове Елена Зайцева обжаловала приговор суда.

Напомним, ДТП произошло 18 октября 2017 года. В результате аварии погибли шесть человек, еще столько же получили травмы.