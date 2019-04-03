Благовещение - 2019: главные приметы праздника

Рыбаки верили, что если в этот день пройдет дождь, то весь год будет хороший улов.

В воскресенье, 7 апреля, христиане восточного обряда будут отмечать один из двенадцати великих церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. УНИАН предлагает вспомнить главные приметы в этот праздник.

Издавна селяне тщательно следили за погодой в этот день. Если на Благовещение был дождь, то готовились к хорошему урожаю ржи, а также грибов. Если же гроза, то верили, что в этом году уродятся орехи. Рыбаки же надеялись, что в этот день будет дождливая погода, так как верили, что весь год тогда будет хороший улов.

Также считается, что какая погода на Благовещение, такую стоит ожидать и на Пасху. Однако если на Благовещение очень тепло, то на Пасху будет холодно. Если в этот день солнце восходит на чистом небе, то весна будет ранней, если в полдень – средняя, если вечером ясная погода - поздняя.

Если на небе нет ласточек, значит, весна будет холодная и еще не скоро начнет теплеть. Если на Благовещение будет хорошая погода - будет хороший урожай. Если на Благовещение снег летит - лето неурожайное.

В этот день многие семьи старались не ссориться и жить в мире и спокойствии, так как верили, что год пройдет так, как проведешь Благовещение.

Для воров существовало свое поверье. Если в этот день получится что-нибудь украсть, то следующий год пройдет удачно и в достатке.

Если накануне и в день праздника покупали новую одежду, то ни в коем случае её нельзя было в этот день примерять, иначе, согласно примете, вещь быстро испортится и порвется.