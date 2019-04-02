День Светланы: лучшие поздравления с Днем ангела в стихах, картинках и прозе
2 апреля отмечается день Фотиньи (Светланы) Колодезницы. Согласно преданию, именно у Фотиньи самаритянки Иисус Христос попросил попить воды из колодца.
В этот день, 2 апреля, - именины Светланы, поэтому не забудьте поздравить своих коллег, родных и знакомых с этим именем.
Светлана: значение имени
Из старославянского языка Светлана означает "светлая, чистая". Отметим, что именины Светланы празднуют два раза в году - 26 февраля и 2 апреля.
Имя Светлана - "калька" греческого имени Фотиния, которое дословно переводится как "свет".
Читайте такжеБлаговещение 2019: дата, традиции, что категорически нельзя делать в этот праздник
Совместимость с мужскими именами
Считается, что имя Светлана имеет идеальную совместимость с такими именами, как Алексей, Вадим, Владимир и Сергей.
Неудачным будет союз с Александром, Дмитрием, Виталием, Игорем, Михаилом, Никитой и Олегом.
Какой характер у Светлан
У Светлан сложный и противоречивый характер, завышенная самооценка. Обладатели этого имени - активные, они любят командовать. Однако при всем при этом Светлана остается доброй и бескорыстной, готовой помочь нуждающемуся.
В школе они учатся неровно, отдавая предпочтения отдельным предметам. При этом Светланы склонны верить другим, они отличаются добротой, помогают людям, часто занимаются общественной работой.
Поздравления с днем Светланы в прозе и открытках
***
В День ангела, Светлана, хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех!
***
Света, поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал!
***
Поздравляем с Днем ангела, наша светлая Света! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, ежеминутно, ежесекундно!
***
Светочка, пусть твои дни и ночи будут светлыми и полными надежды и радости, как твое красивое имя. С Днем ангела!
***
Светочка, моя милая, ты чудесный человечек, мне хочется пожелать тебе радостных моментов жизни, которые каждый твой день сделают особенным и наполнят твой душевный мирок яркими эмоциями!
***
Поздравления с днем Светланы в стихах и картинках
***
Светлана, ты неотразима.
Умна, красива, позитивна.
Пусть ангел светлый принесет
тебе счастливый, добрый год
***
С днем ангела, милая Света,
Пусть в твоей жизни всегда
За ночью приходят рассветы
И будет хорошей судьба
***
В семье желаю тебе мира, понимания,
Желаю, чтоб минуло лихо злое,
Чтобы не знала слез, тоски, страданий,
Чтоб добрый ангел был бы за спиною.
С днем именин тебя, прекрасная Светлана,
Пускай твоя судьба будет светла,
Пусть не нарушатся твои дела и планы,
А в доме будет много счастья и тепла.
***
Света, Светик, Светочка!
С праздником, деточка!
Не болей, расти большой,
Мамою любимой,
Занимайся хорошо
И живи счастливо!
***
Светлана, ты неотразима.
Умна, красива, позитивна.
Пусть ангел светлый принесет
тебе счастливый, добрый год