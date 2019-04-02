День Светланы: лучшие поздравления с Днем ангела в стихах, картинках и прозе

Во вторник, 2 апреля, отмечаются именины Светланы. Не забудьте поздравить своих родных, знакомых и коллег с таким именем с днем ангела.

2 апреля отмечается день Фотиньи (Светланы) Колодезницы. Согласно преданию, именно у Фотиньи самаритянки Иисус Христос попросил попить воды из колодца.

В этот день, 2 апреля, - именины Светланы, поэтому не забудьте поздравить своих коллег, родных и знакомых с этим именем.

Светлана: значение имени

Из старославянского языка Светлана означает "светлая, чистая". Отметим, что именины Светланы празднуют два раза в году - 26 февраля и 2 апреля.

Имя Светлана - "калька" греческого имени Фотиния, которое дословно переводится как "свет".

Читайте такжеБлаговещение 2019: дата, традиции, что категорически нельзя делать в этот праздник

Совместимость с мужскими именами

Считается, что имя Светлана имеет идеальную совместимость с такими именами, как Алексей, Вадим, Владимир и Сергей.

Неудачным будет союз с Александром, Дмитрием, Виталием, Игорем, Михаилом, Никитой и Олегом.

Какой характер у Светлан

У Светлан сложный и противоречивый характер, завышенная самооценка. Обладатели этого имени - активные, они любят командовать. Однако при всем при этом Светлана остается доброй и бескорыстной, готовой помочь нуждающемуся.

В школе они учатся неровно, отдавая предпочтения отдельным предметам. При этом Светланы склонны верить другим, они отличаются добротой, помогают людям, часто занимаются общественной работой.

Поздравления с днем Светланы в прозе и открытках

***

В День ангела, Светлана, хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех!

***

Света, поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал!

***

Поздравляем с Днем ангела, наша светлая Света! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, ежеминутно, ежесекундно!

***

Светочка, пусть твои дни и ночи будут светлыми и полными надежды и радости, как твое красивое имя. С Днем ангела!

***

Светочка, моя милая, ты чудесный человечек, мне хочется пожелать тебе радостных моментов жизни, которые каждый твой день сделают особенным и наполнят твой душевный мирок яркими эмоциями!

***

Поздравления с днем Светланы в стихах и картинках

***

Светлана, ты неотразима.

Умна, красива, позитивна.

Пусть ангел светлый принесет

тебе счастливый, добрый год

***

С днем ангела, милая Света,

Пусть в твоей жизни всегда

За ночью приходят рассветы

И будет хорошей судьба

***

В семье желаю тебе мира, понимания,

Желаю, чтоб минуло лихо злое,

Чтобы не знала слез, тоски, страданий,

Чтоб добрый ангел был бы за спиною.

С днем именин тебя, прекрасная Светлана,

Пускай твоя судьба будет светла,

Пусть не нарушатся твои дела и планы,

А в доме будет много счастья и тепла.

***

Света, Светик, Светочка!

С праздником, деточка!

Не болей, расти большой,

Мамою любимой,

Занимайся хорошо

И живи счастливо!

***

Светлана, ты неотразима.

Умна, красива, позитивна.

Пусть ангел светлый принесет

тебе счастливый, добрый год