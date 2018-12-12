Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинцев

Соавторами резолюции выступили более трех десятков конгрессменов от Демократической и Республиканской партий.

Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 рр. признается геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.

"Таким образом, на сегодня обеими палатами Конгресса США принято решение, в которых Голодомор признан геноцидом украинского народа", - отмечает посольство.

Сообщается, что постановочная часть документа содержит признания выводов Правительственной Комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 г.) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 рр. геноцид против украинцев".

Читайте также"Геноцида не было": Россия сделала циничное заявление по Голодомору в Украине

"Как и аналогичная резолюция, которая была принята Сенатом США 3 октября этого года, документ также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе право на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, тем, кто пережил Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии", - говорится в сообщении.

Соавторами резолюции выступили более трех десятков конгрессменов от Демократической и Республиканской партий. Резолюция была представлена 8 июня этого года.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 рр. признается геноцидом украинского народа.

Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.