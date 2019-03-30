В Киевской области будут судить мужчину, который выбросил жену из окна

В результате падения женщина скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

В Фастове Киевской области будут судить мужчину, который выбросил жену из окна, в результате чего она погибла.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Фастовская местная прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении 51 - летнего жителя г. Фастова в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) УК Украины.

Установлено, что в ноябре текущего года между супругами на почве ревности возникла ссора, во время которой подозреваемый нанес женщине несколько ударов по лицу, после чего схватил за горло и придушил. В дальнейшем мужчина вытолкнул 49-летнюю пострадавшую через окно квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома в г. Фастов. В результате падения женщина скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Как сообщал УНИАН, в Киеве мужчину, который слишком громко шутил под окнами жилого дома, дважды подстрелили в живот.