Чиновник Херсонской ОГА просил "как-то наказать Гандзюк" - подозреваемый в убийстве (видео)

Подозреваемый в убийстве Алексей Левин отметил, что не думает, что замглавы Херсонской ОГА Евгений Рищук причастен к обливанию кислотой, но уверен в том, что Гандзюк ему мешала.

Заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук обращался к подозреваемому в убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Левина с просьбой "как-то наказать" активистку и обещал заплатить за это.

Об этом говорится в видео, которое есть в распоряжении журналистов Слидство.Инфо.

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"Ко мне однажды обратился Рищук, это владелец конного клуба. Это было в конном клубе, я там отдыхал. Он приехал и говорит: "У меня есть к тебе деликатное дело. Есть такая Екатерина Гандзюк, надо ее как-то наказать, облить фекалиями или что-то такое. Я готов за это хорошо заплатить". Я сказал, что этой темой не занимаюсь и спросил, каков его интерес. Он говорит: "Мне надо развиваться, она мне мешает, везде сует свой нос", - рассказывает Алексей Левин собеседнику на видео.

Во время разговора Алексей Левин также отметил, что не думает, что Рищук причастен к обливанию кислотой, но уверен в том, что Гандзюк мешала Рищуку. "Я не думаю, что он до кислоты был при делах. На такое не каждый пойдет. Но то, что она ему мешала, то это сто процентов", - сказал Левин.

В разговоре с журналистами "Слидство.Инфо" Евгений Рищук отрицал сам факт знакомства с Алексеем Левиным (прежняя фамилия Москаленко). Он уверяет, что такой встречи не было.

Конный клуб, о котором говорит Левин, это, вероятно, клуб "Гран При", расположенный в Олешковском районе вблизи Херсона. Им действительно владеет Евгений Рищук.

Видео: Слідство.Інфо

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

4 декабря Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко». 10 декабря, по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

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Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

21 февраля отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что опасается за свою жизнь. По его словам, Мангер прибегает к запугиванию свидетелей, многие свидетели стали получать угрозы, и он лично получал "непонятные звонки на стационарный и мобильный телефоны". "Они боятся свидетельствовать дальше, боятся за свою безопасность. А некоторые готовы отказаться от показаний. Боюсь за свою безопасность и я”, - сказал он. Также Виктор Гандзюк заявил, что полиция не способна обеспечить безопасность ни ему, ни свидетелям. “Мы дважды просили предоставить государственную охрану, и дважды нам в этом отказали”, - сказал он.