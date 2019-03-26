В Харькове на снос деревьев потратят почти 8 миллионов гривен

Четверть всех деревьев, которые планируют снести, имеют диаметр ствола 80 см.

Департамент жилищного хозяйства Харьковского городского совета заключил соглашение на 11 млн грн с КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» на обрезку и снос деревьев.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на портал электронных закупок ProZorro. По данным из открытых источников, сразу после подписания соглашения сумму договора снизили до 7,9 млн грн, передает Kharkiv Today.

Согласно документам, сопровождающим сделку, фирма-подрядчик обязуется до 31 декабря 2019 года ликвидировать 4150 м3 древесины. Отметим также, что 25% всех деревьев, которые подлежит сносу, имеют диаметр ствола 80 см.

По информации из открытых источников, единственным конкурентом фирмы-победителя было предприятие «Престиж Строй Сервис». Отметим, что ранее эта фирма фигурировала в расследовании Харьковского антикоррупционного центра и ее связывали с заместителем директора КП «ХРСП» Игорем Шкурко. По информации ХАЦ, директор данного коммунального предприятия, Семен Сирота, фигурирует в судебном разбирательстве в качестве подозреваемого в деле о хищении бюджетных средств.