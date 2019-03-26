MARUV получила музыкальную награду в Украине и уехала в Россию (фото)

Артистка, победившая в национальном отборе на Евровидение, уже уехала в РФ.

Эпатажная украинская певица и победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV, которая отказалась ехать на песенный конкурс в Израиль, снова оказалась в России.

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На своей официальной странице в Instagram артистка опубликовала фото с московской радиостанции NRJ. В комментариях на MARUV сразу набросились украинские слушатели: "Оооо, ты в России?", "Ты же отказалась от посещения России", "Пусть сидит в грязной Рашке", "Зрада".

До этого на украинской музыкальной премии YUNA 2019 певица получила сразу четыре статуэтки в категориях "Открытие года", "Лучший дуэт", "Лучшая песня на иностранном языке", "Лучший электронный хит".

Как сообщал УНИАН, вокруг нынешнего нацотбора на Евровидение в Украине разгорелся скандал. НОТУ сообщила, что после отказа MARUV представителя от Украины на международный конкурс будут выбирать с финалистов нацотбора. Однако финалисты, которые заняли вторую и третью строчку в зачетном итоге (группы Freedom Jazz и KAZKA соответственно), также отказались от участия в нынешнем конкурсе.

В конечном итоге НОТУ объявила, что в этом году Украина не будет принимать участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.