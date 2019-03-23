В Харькове открыли уникальную фотовыставку женских портретов

Идея выставки вынашивалась три года.

Выставка с уникальным концептом открылась в Харькове. До конца марта можно будет ознакомиться с фотоработами, на которых запечатлены выдающиеся женщины города конца 19 – начала 20 века. Идея проекта вынашивалась три года.

Об этом написал в Facebook народный депутат Александр Грановский, который помогал в организации мероприятия. Выставка «Красота, написанная светом…» продолжит работать до 31 марта включительно в Харьковской муниципальной галерее.

«Когда получается хоть как-то поучаствовать в тех событиях, которые для определенных людей по-настоящему важны, это здорово и приятно. И особенно приятно потому, что в некоторых человеческих отношениях нет никакой грязи (читай политики), меркантильной корысти и искусственной лести», - отмечает он.

Координатор проекта Владимир Оглобин (на фото ниже) объясняет, что выставка должна заполнить некий вакуум, образовавшийся до 1917 года. Ему удалось собрать порядка 3 тысяч работ дореволюционного Харькова, которые он собирал по всему миру. Часть из них - оригиналы, часть - копии.

«Снимки харьковских мастеров конца XIX - начала XX века меня поразили. Однако выяснилось, что существует какой-то вакуум, поскольку было много неопределенности, был такой период, когда многим казалось, что до 1917 года ничего не было: не знали, как люди жили, как они выглядели, что из себя представляли. У меня благополучно слились интересы и историка, и фотографа, и исследователя», - комментирует Оглобин. По его словам, в начале прошлого столетия в Харькове работало порядка 300 фотографов.

Идея выставки вынашивалась три года. Депутат Харьковского горсовета Елены Горошко говорит, что проект призван объединить в себе историю города и людей, показать его красоту и величие. «Очень приятно, что в истории Харькова всегда было сильно женское начало», - рассказала Горошко.

Владимир Оглобин отмечает, что реализация идеи стала для него полной неожиданностью, поскольку нашлись люди, которые захотели поддержать его и идейно, и материально. «Я сделал так мало для того, чтоб эта выставка все-таки состоялась, а получилось так много, в конечном итоге. Я рад. Точно знаю: чтоб стать человеком, надо совершать человеческие поступки без оглядки на выгоды», - говорит Александр Грановский.