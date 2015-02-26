В Харькове выписали из больницы одного из пострадавших во время теракта

В Харькове из больницы скорой и неотложной помощи выписали одного из пострадавших во время теракта, произошедшего возле Дворца спорта 22 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения ОГА Александра Галацана.

По его сведениям, у пострадавшего были легкие осколочные ранения. Галацан добавил, что в ближайшие дни домой вернется еще один из пострадавших, который находится в Областной детской больнице.

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Все остальные пострадавшие пока еще остаются в больницах, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Таким образом, на сегодняшний день в больнице остаются 8 пострадавших.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле харьковского Дворца спорта во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого на месте погибли два человека - подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. В больнице 23 и 24 февраля от полученных ранений скончались 15-летний Даниил Дидык и 18-летний Николай Мельничук.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч.3. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель людей). Продолжается следствие.

24 февраля президент Украины Петр Порошенко наградил Толмачева орденом «За мужество» III степени (посмертно).