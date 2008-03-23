За 10 лет финансовая система России стала в 50-100 раз крепче

С учетом зависимости российской экономики от цен на нефть на мировых рынках и пока еще недостаточно сильной банковской системы Россия должна была придать устойчивость своей финансовой системе, чтобы отток капитала, сопоставимый по масштабу с тем, что случился в начале года, "не опрокинул нашу банковскую систему". Это заявил в программе "Времена" на Первом канале вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"За первые два месяца из России в этом году убежало порядком 20 миллиардов долларов (чистый отток капитала за январь-февраль). Я могу сказать, что в 98-м году, когда вся наша система финансовая обрушилась, убежало меньше. То есть убежало меньше, а уже все обрушилось", - рассказал Кудрин. Не обрушилась потому, пояснил министр финансов, что были созданы национальные фонды — резервный фонд и фонд национального благосостояния на базе Стабилизационного фонда.

Отметая критику в адрес своего ведомства, что эти деньги используются нерационально, Кудрин разъясни, что "именно она (система) сегодня создала ту прочность, когда мы можем спокойно говорить о возможности реагирования на кризис на мировых финансовых рынках. Сегодня не во всем, но во многом наша стабильность в наших руках". Сегодня российская экономика может не бояться оттока спекулятивного капитала.

Кудрин упомянул и такой фактор стабильности, как золотовалютные резервы: если в 1998-м они составляли 12 миллиардов долларов, то сегодня более 500 миллиардов. И это дало основание Кудрину утверждать, что финансовая система России крепче по сравнению с 98-м годом, "в 50, может быть в 100 раз". При этом важно, что заработали и другие механизмы, в то числе, по словам Кудрина, законодательство и регулирование экономики. К тому же российские компании, подчеркнул глава Минфина, стали возвращать кредиты, производить конкурентоспособную продукцию, что вывело их на уровень достаточной рентабельности.