Ретроградный Меркурий: астролог рассказала, как пережить сложный период в марте

Володина советует Близнецам привлекать к своим делам как можно больше знакомых: друзей, коллег и родственников. Девам астролог рекомендует совершать больше проверок в своей жизни.

Понятие ретроградного Меркурия широкая общественность узнала совсем недавно. Движение планеты в обратном направлении в определенные периоды года часто связывают с неудачами в жизни.

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Многие люди стараются придерживаться советов, что нельзя и что можно делать в данный период.

Астролог Василиса Володина опубликовала в своем Instagram новое фото, где поделилась советами на период ретроградного Меркурия.

Володина советует Близнецам привлекать к своим делам как можно больше знакомых: друзей, коллег и родственников.

"Близнецы - принцип «одна голова хорошо, а две лучше». Если тормозит важное дело, привлекайте к его реализации как можно больше информационных ресурсов - контактов, знакомых, друзей, коллег и т.д. Особенно знакомых-Близнецов. Берем количеством, если с качеством беда", - говорится в сообщении.

Девам астролог рекомендует совершать больше проверок в своей жизни.

"Дева - принцип «доверяй, но проверяй». Начните, наконец, проверять наличие билетов на самолет ДО ухода из дома, ошибки в договоре ДО его подписания, вес чемодана ДО того, как аэропорт сообщит о перевесе и т.п. А еще просто планируйте каждый свой шаг в ближайшее время", - написала Володина.

По словам астролога спешить в марте нельзя. Внутренняя работа всегда требует вдумчивого подхода и достаточно времени. Не ждите от себя сейчас больших достижений, быстрых успехов, не ставьте нереальных целей. Но есть то, что важно успеть в марте:

1. Начните, наконец, высыпаться! От того, что вы будете слишком суетиться и нервничать, дела не продвинутся быстрее.

2. Вернитесь к тому, что задумывали ранее, но никак не могли осуществить – посмотрите фильмы, которые не успевали, прочитайте книги, сходите на концерт. Послушайте новый диск любимой группы, и т.п.

3. Научитесь медитировать, сбрасывать напряжение, расслабляться. Съездите на природу, понаблюдайте за ней, за животными, птицами. Сходите в бассейн или спа. Вдохните полной грудью спокойствие.

4. Возобновите поиски потерянной вещи - она может обнаружиться.

5. Обзвоните старых друзей, коллег, знакомых, с которыми давно не было контакта. Постараться с ними увидеться.

6. Перепроверьте еще раз, готовы ли к делам, запланированным на апрель. Вычитайте документы, пересчитайте формулы.

7. Ну и, наконец, пофантазируйте о себе, своей жизни. Помечтайте. Не столько на уровне мысли, сколько... почувствуйте, попытайтесь ощутить, чего бы хотелось по-настоящему.

После того, как Меркурий снова повернет в своем привычном направлении, эти мечты вполне могут реализоваться.

Как сообщал УНИАН, с 29 марта по 13 июня наступит благоприятный период. А с 14 июня по 1 августа - снова период ретроградного Меркурия и период затмений. Астролог порекомендовала начинать новые дела на растущей Луне, а завершать их и подводить итоги на Луне убывающей.