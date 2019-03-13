Солнечные дни и период затмений: астролог рассказала о благоприятных и неудачных днях в первой половине 2019 года

По словам астролога, стоит обратить внимание на то, что 16,17,18,19,20 марта - нулевые солнечные дни. Эти дни надо использовать для подведения итогов.

Астролог назвала благоприятным периодом для начала новых дел период с 29 марта по 13 июня.

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Об этом астролог международной категории, заведующая кафедрой астропсихологии Европейского института междисциплинарных исследований и образования, факультет медицинской реабилитации, психологии и оздоровительных практик, (Германия, Ганновер) Елена Осипенко заявила во время пресс-конференции, передает "Главком".

Неблагоприятный период при этом начнется 4 марта и продлится до 17 числа того же месяца.

Также она подчеркнула, что лучшим способом противостояния проблемам, вызванным Меркурием, будет чувство юмора. Она посоветовала заняться в это время самосовершенствованием, укреплением памяти, развитием интеллекта, ораторских способностей.

Также посоветовала заняться восстановлением старых связей, анализом и корректировкой выполненной работы, доработкой прошлых задач.

"Кроме того, стоит обратить внимание на то, что 16,17,18,19,20 марта - нулевые солнечные дни. Эти дни надо использовать для подведения итогов для благодарности уходящему, а также погашению задолженности не только финансовой, но и духовной. Эти дни большого внутреннего и внешнего очищения. А начатые дела, к сожалению, получат нулевой результат", - сказала Осипенко.

С 29 марта по 13 июня наступит благоприятный период. А с 14 июня по 1 августа - снова период ретроградного Меркурия и период затмений. Астролог порекомендовала начинать новые дела на растущей Луне, а завершать их и подводить итоги на Луне убывающей.