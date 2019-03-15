Как правильно обрезать деревья - санитарная обрезка плодовых деревьев (фото)

Обрезка сада - процедура, имеющая большое значение для состояния растений и качества урожая.

Как правильно обрезать деревья – таким вопросом задаются многие дачники и садоводы с приходом весны.

Успешная обрезка помогает поддерживать здоровье растений и их красоту, а у плодовых культур повышает их продуктивность и улучшает качество урожая.

Обрезка сада - процедура, имеющая большое значение для состояния растений и качества урожая. Она регулирует обменные процессы внутри дерева, перераспределяя жизненные ресурсы и направляя их к требуемым частям дерева. Благодаря грамотной обрезке каждая ветвь дерева получает необходимое количество света и собственного пространства, не мешая другим. Также обрезка применяется как лечебная мера при различных заболеваниях, сломах вследствие естественных процессов.

Как правильно обрезать деревья

Считается, что самое лучшее время для обрезки деревьев - это поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост. Но к этой процедуре следует подходить осторожно, ведь если перестараться - дерево может ослабнуть или даже погибнуть, а также плохо плодоносить или вообще нет.

Исходя из намеченных целей, разделяют шесть видов обрезки: Омолаживающая - отодвигает старение, и продлевает жизнь. Формирующая - моделирует внешний вид кроны. Регулирующая - регулирует плодоношение. Восстановительная - приводит части растения в тонус. Санитарная - оздоравливает дерево и избавляет от лишнего груза. Поддерживающая - освежает и награждает новыми силами.

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Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго "плакать".

Идеальная погода для "стрижки" сада - ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже -5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них.

Так, инструменты, которые используются для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

Санитарная обрезка плодовых деревьев

Чтобы в новом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры порадовали отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев.

Обрезка плодовых деревьев - это залог стабильных урожаев. Существуют два основных приема обрезки плодовых деревьев - укорачивания однолетних приростов и удаления многолетних ветвей. Укорачивание используют при обрезке молодых деревьев, которые дают сильные однолетние приросты (80-120 см), и крона при этом получается редкая. Укорачивание однолетних приростов вызывает пробуждение боковых почек и усиление ветвления. В этом случае укорачивают лидер (центральный побег) и боковые приросты на одну треть, чтобы вызвать боковое ветвление и быстрее сформировать крону. Полностью («на кольцо») вырезают ветвь, идущую под острым углом.

У плодоносящих деревьев чаще всего бывает загущение кроны, которую нужно прореживать. При вступлении в плодоношение (в возрасте 5-6 лет) удаляют центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь. Это делают для ограничения роста вверх. Удалять многолетнюю ветвь можно полностью (на кольцо) или частично (на боковое ответвление или перевод). Удаление части многолетней ветви способствует усилению роста рядом расположенных ветвей. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся одна о другую ветки. Такая обрезка улучшает освещенность внутри кроны, способствует равномерному распределению плодов по кроне.

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При пирамидальной кроне (как у многих сортов груши) ветви отрастают вверх под острым углом. В этом случае желательно отрастающие ветви направить вниз. Поэтому вырезают ветви, отрастающие вверх, оставляя растущие вниз. Наоборот, пониклую крону можно приподнять, вырезая ветви, идущие вниз, и оставляя те, что отходят вверх.

Старые плодоносящие деревья подвергают омолаживающей обрезке. Чтобы снизить крону и улучшить ее освещенность, «открывают центр» - вырезают верхнюю часть ствола, срезая над ближайшей сильной ветвью на высоте 3-3,5 cм. Затем прореживают всю крону - вырезают старые, неудобно расположенные, идущие внутрь кроны, перекрещивающиеся ветви. Если плодовое дерево имеет сильно загущенную крону, то обрезку его нужно растянуть на 2-3 года, иначе отрастёт множество так называемых «волчков» (сильных вертикальных побегов), которые придётся удалять. Избегайте нанесения близко прилегающих ран, так как они плохо зарастают. Крупные раны после обрезки замажьте садовым варом. Следует помнить, что обрезка ослабляет дерево. Поэтому его нужно поддержать хорошим уходом - внесением удобрений, поливами, удалением сорняков, рыхлением почвы.

Обрезка яблони весной

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.

Обрезка груши весной

Весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони, и схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные. Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.

Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.

Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).

Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.