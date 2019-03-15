В Запорожье арестовали «криминального авторитета» по кличке «Григора»

Бандит, которого ранее постоянно выпускали из-под стражи, получил 2 месяца ареста без права внесения залога.

Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей «криминальному авторитету» Юрию Григоренко, известному по кличке «Григора», который накануне был задержан полицией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Согласно постановлению суда, Григоренко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

«Как установлено в ходе предварительного расследования, будучи неоднократно осужденным за совершение преступлений, в томе числе и тяжких, подозреваемый продолжил свою преступную деятельность и незаконно хранил при себе без надлежащего разрешения огнестрельное оружие, изъятое у последнего в ходе обыска», - говорится в сообщении прокуратуры.

При этом, в сообщении полиции, опубликованном на официальном сайте ГУНП в Запорожской области, правоохранители поблагодарили судей за принципиальную позицию.

«Орджоникидзевским районным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Благодарим суд за принципиальную позицию во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения», - сказано в сообщении.

В то же время, у Григоренко есть 10 дней для того, чтобы обжаловать решение об аресте в апелляционном суде.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта полицейские в очередной раз задержали «криминального авторитета» «Григору». Задержанный Григоренко неоднократно судим, отбывал тюремные сроки в исполнительных учреждениях. Однако, последний самый длительный срок Григоренко отбыл в 2011 году – он полгода провел в Вольнянском СИЗО – его обвиняли в незаконном хранении наркотических веществ. После чего суд изменил ему меру пресечения и освободил из-под стражи.

Через месяц после освобождения Григоренко был снова задержан – на трассе под Запорожьем он обстрелял из автоматического оружия автомобиль, в которой находилась пожилая супружеская пара. По словам самого «Григоры», инцидент на дороге возник в результате того, что водитель «подрезал» его авто. Позже пострадавшие заявили, что претензий к стрелку не имеют, и его не привлекли к ответственности.

Кроме того, после очередного выхода из СИЗО, «Григора» стал стрелять из окна многоэтажки в центре Запорожья по прохожим. Позднее полиция сообщала, что в этом доме находился подпольный бордель. Затем «Григора» стал отстреливаться от полицейских, прибывших на вызов о стрельбе. Убегая от правоохранителей, он выпрыгнул из окна 3-го этажа и сломал ногу, после чего был задержан.

Также, еще одним резонансным эпизодом стала стрельба, которую «Григора» открыл в кафе, требуя, чтобы его бесплатно обслужили.

В последний раз Юрия Григоренко задержали в январе этого года по обвинению в хранении наркотиков, однако суд отпустил его под домашний арест.