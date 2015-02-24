На Черниговщине план первого этапа 4-й волны мобилизации по личному составу выполнен на 98%

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникации с общественностью облгосадминистрации.

По словам и.о председателя облгосадминистрации Сергея Журмана, результаты четвертой волны мобилизации в очередной раз подтверждают готовность жителей Черниговской области оборонять государство.

«Хочу отметить Козелецкий, Корюковский, Черниговский и Щорский районы, где план мобилизационных работ выполнен на достаточно высоком уровне. Правда, есть районы, где этот процесс немного тормозится, в частности, в Семеновском, Коропском районах и городе Нежин», - прокомментировал он.

По его мнению, все серьезнее становится и подход к отбору новобранцев.

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В качестве примера руководитель области навел совместный проект специалистов Ассоциации психодрамы и Черниговского областного военкомата, благодаря которому специалисты имеют возможность в совершенстве изучить социопсихологические особенности каждого мобилизованного, во избежание нежелательных психологических расстройств в будущем.

В соответствии с сообщением, прецеденты с уклонением от службы в области почти отсутствуют, вместо этого 50 жителей Чернигова пошли в армию добровольцами.

Как сообщал УНИАН, первая волна 4-й волны мобилизации в ряды ВСУ началась 20 января и будет продолжаться 90 дней, мобилизации подлежит свыше 60 тысяч человек.

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В общей сложности в 2015 году мобилизация будет проходить в три этапа и продолжаться с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и будет длиться 60 дней, а третий этап - с июня и также будет длиться 60 дней.

В течение этого года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.

20 февраля заместитель начальника Департамента информационных технологий Министерства обороны Сергей Галушко заявил, что первый этап очередной волны мобилизации выполнен на 80% за одну треть времени, отведенного на нее.