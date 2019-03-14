От страшной болезни умер капеллан и парамедик, спасший жизни сотен бойцов АТО (фото)

Парамедик-доброволец спас сотни жизней украинских военных.

В ночь на 14 марта умер военный капеллан и парамедик-доброволец медбатальона "Госпитальеры" Сергей Мороз "Фрост".

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О его смерти сообщила на своей странице в Facebook жена Татьяна Мороз, которая сейчас борется с онкозаболеванием. "Мы держали друг друга за руки в самые тяжелые времена. Мы любили друг друга, несмотря ни на что... Жду встречи, моя любовь", – написала она.

Напомним, у Мороза диагностировали глиобластому. Опухоль удалили в госпитале имени Мечникова в Днепре. Онкозаболевание обнаружили на четвертой стадии, никто не давал обнадеживающих прогнозов.

У жены также год назад диагностировали онкологическое заболевание, поэтому сейчас она нуждается в помощи.

Раньше на 72 году жизни скончался бывший посол Украины в США, депутат Верховной Рады II созыва Антон Бутейко.