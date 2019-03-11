Ушел из жизни экс-посол Украины в США Антон Бутейко

О смерти дипломата сообщил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Бывший посол Украины в США, депутат Верховной Рады II созыва Антон Бутейко умер на 72 году жизни.

Читайте такжеУмер первый бас-гитарист группы Queen

Об этом в Twitter сообщил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Несколько часов назад скончался Антон Денисович Бутейко. Светлый Человек. Выдающийся дипломат. Государственник. Патриот. Таких мало. Было бы много, уже давно жили бы в процветающей Украине. На его дипломатическом опыте будут учиться другие, если захотят войти в историю своей страны», - отметил он.

Несколько часов назад скончался Антон Денисович Бутейко. Света Человек. Выдающийся дипломат. Государственник. Патриот. Таких мало. Было бы много, уже давно жили бы в процветающей Украине. На его дипломатическом опыте будут учиться другие, если захотят войти в историю своей страны — Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) 10 марта 2019 г.

Бутейко начал дипломатическую карьеру в 1974 году. С 1995 по 1998 гг. занимал должность первого заместителя главы МИД Украины. С 1998 по 1999 год был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США. С 2000 года - Послом по особым поручениям МИД Украины.

До сентября 2003 года Бутейко занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Румынии. Подал в отставку в знак протеста против подписания соглашения о Едином экономическом пространстве с РФ.