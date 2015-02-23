В Харькове создали специальную следственную группу для расследования теракта

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Владимир Гузырь, передает радио "Свобода". "Вчера сразу же после прибытия в Харьков я взял руководство группой на себя. Хочу заверить, что работа организована по всем направлениям", - отметил Владимир Гузырь.

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По его словам, следствие рассматривает 2 версии вчерашнего взрыва в Харькове. Первая - террористический акт, совершенный с целью дестабилизации ситуации в регионе террористами из так называемой группы "Харьковских партизан", вторая - террористический акт, совершенный с теми же мотивами, но другой террористической организацией.