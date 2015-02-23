Чубаров: ни одно дело об исчезновении крымских татар не расследовано

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Читайте такжеКрымские татары пока не будут проводить Курултай

Председатель Меджлиса напомнил об убийстве Решата Аметова. "Трое молодых людей - Леонид Корж, Сейран Зинединов и Тимур Шаймарданов, - один за другим, они все были связаны одной деятельностью волонтерской. Они помогали украинским гарнизонам во время оккупации. И до сих пор мы не знаем об их судьбе", - сказал он.

Рефат Чубаров привел еще несколько случаев похищения людей и подчеркнул, что "ни одно дело о похищении, исчезновении крымских татар не расследовано".

Однако, по словам Рефата Чубарова, оккупационная власть возбуждает уголовные дела против крымских татар - по последней информации, речь идет о судебных процессах в отношении более чем 130 человек. В основном, добавил Чубаров, это касается событий 3 мая 2014 года, когда лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева не пустили в Крым, а его соотечественники устроили массовую акцию протеста.

Рефат Чубаров отметил, что на сегодняшний день, согласно данным областных администраций, которые ведут регистрацию вынужденных переселенцев, из Крыма выехало около 20 тыс. человек, из которых 7-10 тыс. - крымские татары.