В двух областях Украины из-за аварии частично не работают спецномера экстренных служб

Управление ГСЧС Днепропетровщины предоставило номера телефонов, по которым сейчас можно дозвониться до спасателей.

В Запорожской и Днепропетровской областях из-за технической неисправности на линии частично перестали работать номера экстренных служб. С мобильных операторов «Киевстар» и «Водафон» невозможно дозвониться на спецлинию «101».

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Об этом сообщается на сайтах областных управлений ГСЧС. Так, в Запорожской области не работают экстренные номера «101», «102», «103» и «112», если вызывать их с мобильных операторов «Киевстар» и «Водафон».

«В случае необходимости звоните на экстренные номера со стационарных телефонов или мобильного оператора «Лайфсел». О восстановлении связи ждите очередные сообщения», - говорится в сообщении.

В то же время, в ГСЧС Днепропетровской области сообщает, что с указанных мобильных операторов невозможно дозвониться на спецлинию "101".

«В случае необходимости, пользуйтесь средствами городской связи по номеру 056-744-30-19 или 056-744-25-87. Ремонтные работы продолжаются», - указали в ведомстве.