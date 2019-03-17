Пицца, бургеры и торт: рецепты трех зеленых блюд ко Дню Святого Патрика (видео)

В День Святого Патрика можно приготовить привычные блюда, но зеленого цвета.

17 марта отмечается День Святого Патрика.Символ праздника – зеленый цвет, и он распространяется даже на еду и напитки. Вашему вниманию – три рецепта блюд зеленого цвета ко Дню Святого Патрика.

Зеленая вегетарианская пицца

Для окраски теста понадобится брокколи или шпинат. Измельченные овощи смешиваем со стаканом муки, маслом и специями. Выкладываем массу на форму, сверху украшаем помидорами и зеленью. Выпекаем пиццу при температуре 180 градусов в течение 10 мин и наслаждаемся вкусом.

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Зеленые бургеры

Для бургеров нужны: стакан муки, полстакана воды, по 1 ч.л. соли и сахара, разрыхлитель, и секретный ингредиент -– сок шпината. Вымешиваем тесто, делаем из него одинаковые шарики. Кладем на пергамент и оставляем на 45 минут, чтобы тесто "выросло". Затем смачиваем водой, посыпаем кунжутом и выпекаем 15 мин при 210 градусах. Начинку выбираем по вкусу – бекон или котлета, овощи, сыр и зелень. Смазываем булку соусом, собираем бургер и радуем близких вкусным обедом.

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Торт «Изумруд»

Для теста нужны 3 яйца, стакан сахара, 2 стакана муки и шпинат. Шпинат с лимонным соком и цедрой необходимо измельчить блендером. Взбиваем яйца, сахар, муку до консистенции густой сметаны. Добавляем шпинат, перемешиваем и распределяем тесто по формочкам. Выпекаем 30-35 мин при температуре 180 градусов, готовность проверяем зубочисткой. Из сливочного сыра, сахарной пудры и сливок готовим крем для зеленого торта. Смазываем им коржи и украшаем сверху свежими ягодами.