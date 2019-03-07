В Одессе мужчина приговорен к 7,5 годам тюрьмы за жестокое обращение с животными

Живодер, убивавший котят, раньше уже был судим за убийство и изнасилование.

Сегодня в Одессе мужчина приговорен судом к 7,5 годам лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба, в четверг Киевский районный суд Одессы вынес приговор 37-летнему мужчине, который на протяжении длительного времени с особой жестокостью убивал котят.

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«Вынесен приговор живодеру, который убивал котят. Прокурор Одесской местной прокуратуры №1 поддерживала и ориентировала суд на 6 лет лишения свободы за издевательства над животными», - сообщила Верба.

Она добавила, что к этому назначенному наказанию частично присоединен срок за совершение предыдущего преступления, за которое он «не полностью отсидел», так как был освобожден условно-досрочно.

«Таким образом, сегодня суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде лишения свободы на 7 лет и 6 месяцев», - пояснила пресс-секретарь. При этом она акцентировала, что максимальный срок лишения свободы, предусмотренный Законом Украины за жестокое обращение с животными, составляет 8 лет.

По данным расследования, злоумышленник - житель Одессы - издевался над котятами, которые по его просьбе в течение нескольких месяцев приносила домой его сожительница. Издевательства происходили в присутствии ее сына.

Животных женщина брала у волонтеров, находя объявления в социальных сетях, где для бездомных котят искали ответственных хозяев.

Как уточнила Верба, в настоящее время по ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей без возможности внесения залога. Это решение об избрании меры пресечения оставлено в силе судом апелляционной инстанции.

По словам пресс-секретаря, ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и умышленное убийство.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Киевского отдела полиции.

Как уточнили УНИАН в региональном главке Нацполиции, осужденный сегодня Максим Литвин условно-досрочное освобождение ранее получил, отбывая срок за совершенное убийство.

«Ему тогда дали 12 лет и 6 месяцев. Но по УДО (условно-досрочное освобождение – УНИАН) он вышел раньше на два года», - сказали в полиции.

Как сообщал УНИАН, 7 августа 2018 года Киевский районный суд Одессы арестовал Максима Литвина, подозреваемого в жестоком обращении с животными. Мужчина брал их у волонтеров под предлогом предоставления условий для проживания, а на самом деле издевался над животными – обливал кипятком, жег, выбрасывал из окна и пр.

Как утверждают зоозащитники, мужчина с особой жестокостью убил десятки животных, в том числе, в присутствии несовершеннолетнего пасынка.

Из-за вышеназванной семьи волонтеры проводили акции протеста, в частности, возле здания Главного управления Нацполиции в Одесской области. 2 ноября прокуратура Одесской области заявила, что направила в суд уголовное производство в отношении подозреваемого.