Порошенко договорился с женой: она не будет поздравлять его с 23 февраля

День защитника отечества в Украине празднуется 14 октября, а не 23 февраля.

Об этом написал на своей странице в Facebook Президент Украины Петр Порошенко.

"Вы знаете, что я принял решение объявить Днем защитника Отечества не 23 февраля. Мы выбрали праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября. Наш казацкий праздник. Я понимаю, в силу инерции, многолетней привычки женщины будут поздравлять своих мужчин. Здесь каждый волен принимать свое решение, но государственно-политической окраски день 23 февраля отныне и навсегда лишен", - сообщил Президент.

Читайте такжеПорошенко: Сейчас армия имеет наивысший уровень доверия населения за все годы независимостиОн также написал, что жена не будет его поздравлять 23 февраля, и призвал всех последовать их примеру.