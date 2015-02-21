Прокурор Киева обещает наказать организаторов преследования автомайдановцев

Следственный отдел прокуратуры города Киева направил в суд 15 обвинительных актов в отношении работников столичной Госавтоинспекции, которые противоправно привлекали к административной ответственности водителей-участников Автомайдана, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Согласно сообщению, работникам ГАИ инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог ) и ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеПорошенко: Революция достоинства стала первой выигрышной битвой за нашу независимость (видео)По словам прокурора Киева Сергея Юлдашева, к ответственности будут привлечены не только исполнители, но и организаторы этого преступления. «Рядовые работники милиции начинают свидетельствовать в отношении своих руководителей, которые давали им приказы о совершении таких преступлений, заставляли составлять поддельные протоколы в отношении участников протестных акций. Я уверен, что уже в ближайшее время мы докажем и их вину», - заверил прокурор.