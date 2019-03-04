Суд оправдал генерал-майора разведки, обвиняемого в дезертирстве

Суд оправдал его в связи с недоказанностью, что в его деянии есть состав уголовного правонарушения.

Суд оправдал и признал не виновным в дезертирстве бывшего начальника 6-го департамента Службы внешней разведки, генерал-майора Владимира Слоненко.

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Об этом свидетельствует приговор Шевченковского райсуда Киева, обнародованном в Едином реестре судебных решений, передает Украинская правда. "Признать невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса, и оправдать его в связи с недоказанностью, что в его деянии есть состав уголовного правонарушения", – говорится в приговоре суда.

Согласно материалам дела, уроженец Луганска Слоненко находился на службе в органах внутренних дел с 31 января 1997 года.

С 29 октября 2012 года проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины на должности директора 6-го Департамента. В то же время после Революции Достоинства 11 марта 2014 года его перевели в распоряжение главы СВР, а дальше – в распоряжение директора 6-го департамента,

Слоненко перевели из служебного кабинета в здании по улице Нагорной в цокольное помещение на объекте "Белогородка" Киево-Святошинского района.

По версии следствия, генерал-майор был недоволен вышеуказанными решениями и не явился на место службы и таким образом совершил дезертирство.

Одновременно Слоненко заявил, что указанный кабинет является непригодным для прохождения службы, поскольку является подсобным помещением, расположенным в цокольном этаже дома, заваленным старой мебелью и разным хламом.

Генерал-майор считает, что должностные лица СВР Украины фактически создали искусственные основания, по которым пытались устранить его от прохождения военной службы.

Слоненко показал, что не имел какого-либо умысла и цели на совершение преступления, появлялся на военную службу, проявлял заинтересованность в ее прохождении, ни разу не проявлял своего недовольства военной службой, нежелания служить, не высказывал намерений уклониться от военной службы любым способом.

Суд стал на сторону обвиняемого, в том числе принимая во внимание показания свидетелей, которые показали, что действительно он несколько раз посещал место службы и пользовался несколькими конспиративными квартирами.

"Не было у ЛИЦА_1 и мотивов, которые его побудили уклониться от военной службы: имея воинское звание генерал-майора он не мог чувствовать бремя военной службы, которое испытывает солдат-новобранец, его не отправляли в районы боевых действий, служба в Киеве его вполне удовлетворяла, он не совершал каких-либо преступлений, за которые мог опасаться наступления наказания", – говорится в документах суда.