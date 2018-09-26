Подозреваемый в нападении на одесского активиста служил в «Азове»
18:39, 26 сентября 2018Общество
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Подозреваемого, как и товарища, которого уже отправили в СИЗО, также обвиняют по статье 407 УК Украины (дезертирство).
Подозреваемый в нападении на одесского активиста служил в «Азове» / odessa.online
Вместе со своим товарищем, которого уже отправили в СИЗО, он дезертировал с места службы.
Как стало известно Odessa.online, один из подозреваемых в нападении на одесского активиста Виталия Устименко служил в полку «Азов» и в объединенной мобильной группировке «Полесье».
Его, как и товарища, которого уже отправили в СИЗО, также обвиняют по статье 407 УК Украины (дезертирство). Кроме того, оба были ранее судимы за хищение оружия. Суд должен сегодня избрать меру пресечения и второму задержанному.
Напомним, 5 июня в районе 4-й станции Большого Фонтана на одесского активиста Виталия Устименко было совершено нападение. Его ранили ножом.
Вчера прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что подозреваемых задержали.
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