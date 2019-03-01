Тина Кароль обнажила живот и покорила сеть (фото)

Артистка продемонстрировала весенний образ.

Популярная украинская певица Тина Кароль продемонстрировала яркий образ.

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Снимком артистка поделилась в своем Instagram. На нем она предстала в красном кроп-топе из ангоры и шелковой юбке, прическу поп-дивы украсила модная заколка. Пикантности образу додает то, что животик Тины Кароль немного обнажен.

"С весной в душе!", - подписала яркий кадр артистка.

Поклонники осыпали Кароль комплиментами: "Красотка", "Очаровательная", "Наша богиня весны", "Нежная", "Шикарная", "Потрясающая женщина", "Сногсшибательный образ".

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, опубликовала новое фото, на котором появилась в чересчур вульгарном образе.