В Минобразования рассказали, когда тему о томосе и создании ПЦУ добавят в школьную программу

Часть истории о попытках Украины создать независимую церковь изучается в 11-м классе в апреле-мае.

Уже в конце этого учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления томоса об автокефалии.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, сегодня в учебные заведения было направлено письмо с информационными материалами для учителей.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, приказ об изменении учебных программ был подписан 21 февраля.

«Создание Православной церкви Украины и предоставление томоса об автокефалии - важное с исторической точки зрения событие. О том, что украинское государство и духовенство пытались реализовать эту идею, и ранее упоминалось в украинских учебниках. Эта часть истории Украины изучается в школах в конце учебного года - в апреле-мае», - отметила министр.

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Она добавила, что в учебниках по истории эта тема появится со следующего учебного года, поскольку в 2019 году планируется печать новых книг для 11-х классов.

«Мы печатаем учебники каждые 5 лет. В этот раз исторические изменения сошлись во времени непосредственно с печатью для соответствующего класса, поэтому информация будет внесена оперативно. В этом году учителя будут пользоваться предоставленными МОН материалами», - пояснила Гриневич.

Эта тема будет внесена в программу ВНО по истории Украины, но по ней будут сдавать тестирование не ранее 2021, поскольку последние изменения в программу ВНО вносятся не позднее, чем за 2 года до сдачи учениками теста.