«Не готова выступать с лозунгами»: MARUV рассказала, почему переговоры по Евровидению провалились
Певица MARUV (Анна Корсун), которая должна была представлять Украину на Евровидении 2019, рассказала о своих переговорах с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, которые касались ее участия в конкурсе «Евровидение».
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Как отметила певица в Instagram, переговоры длились около семи часов, и соглашение между сторонами так и не было достигнуто.
«Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными.
Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене», - отметила исполнительница.
MARUV также выразила благодарность всем, кто голосовал за нее на отборе.
«Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры», – заключила певица.
Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на «Евровидение – 2019». Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене. Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры. Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире.
Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступили против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.
На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ.
Несмотря на это, переговоры между «Общественным» и певицей провалились.
В НОТУ отметили, что согласно правилам Евровидения, вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса, а ситуация, которая сложилась вокруг нацотбора этого года, имеет признаки политизации.
«Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически повлекли за собой политизацию результатов национального отбора», - отмечается в сообщении.