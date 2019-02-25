«Не готова выступать с лозунгами»: MARUV рассказала, почему переговоры по Евровидению провалились

Певица также заявила, что «хочет дарить свое творчество без цензуры».

Певица MARUV (Анна Корсун), которая должна была представлять Украину на Евровидении 2019, рассказала о своих переговорах с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, которые касались ее участия в конкурсе «Евровидение».

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Как отметила певица в Instagram, переговоры длились около семи часов, и соглашение между сторонами так и не было достигнуто.

«Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными.

Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене», - отметила исполнительница.

MARUV также выразила благодарность всем, кто голосовал за нее на отборе.

«Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры», – заключила певица.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступили против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ.

Несмотря на это, переговоры между «Общественным» и певицей провалились.

В НОТУ отметили, что согласно правилам Евровидения, вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса, а ситуация, которая сложилась вокруг нацотбора этого года, имеет признаки политизации.

«Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически повлекли за собой политизацию результатов национального отбора», - отмечается в сообщении.