Из-за угроз радикалов выставку портретов Шевченко отменили во Львове и Виннице

Организаторы ищут пути выхода из ситуации.

Во Львове и Виннице отменили выставку необычных портретов украинского писателя и поэта Тараса Шевченко "Квантовый скачок", которую ранее досрочно прекратили в Киеве из-за повреждения картин.

Во Львове выставка должна была состояться 1-14 марта. Принять ее решил книжный магазин Книжный лев, однако после повреждений картин в Киеве владелице заведения Екатерине Ивановой стали угрожать в социальной сети Facebook.

Женщина утверждает, что пыталась наладить диалог с этими людьми, но они никаким образом не реагировали, сообщает "Громадське". Позже неизвестные пришли к ней в магазин и представились "националистами". Своих имен они не назвали.

"Когда люди начали приходить в магазин, я, подумав час, решила написать отказ от выставки", — сказала Екатерина Иванова.

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Она решила собрать скриншоты угроз и обратиться в правоохранительные органы. Выставку женщина планирует провести все равно, однако без портретов Шевченко.

"Как один из вариантов — повесить белые листы А3 и А2 и описание работ, которых нет", — добавила владелица книжного магазина.

Похожая ситуация произошла и в Виннице. Здесь выставка должна была состояться 6-24 марта в областном краеведческом музее. По словам старшего научного сотрудника музея Александр Фищука, угроз не получали, но перенести выставку на неопределенный срок решили сами после повреждения работ в Киеве.

"Поскольку сохранение предметов искусства, археологии и других предметов для последующих поколений является основой деятельности музеев такого типа, как наш, то выставку перенесли, чтобы избежать вероятной опасности для коллекции и посетителей", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в киевском метро на станции "Тараса Шевченко" 10 февраля открылась выставка, которая изображает поэта в образах известных киногероев и исторических фигур. Выставку устроили Национальный музей Шевченко и Киевский метрополитен. Автор иллюстраций – художник Александр Грехов – изобразил поэта в образе Спайдермена, Дарта Вейдера, Терминатора, Уильяма Волласа из фильма "Храброе сердце", ученого Альберта Эйнштейна и других.

Уже через неделю мужчина порезал ножом картины, на которых было изображено писателя в образах известных героев мультфильмов и кино. Он сделал это прямо на глазах у пассажиров. Вандалом оказался винницкий активист, известный, как Юрий Хорт. До этого он возмущался из-за выставки, называл ее псевдоискусством и надругательством над поэтом.