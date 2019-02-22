Отец пленного: российские медики не помогают раненым морякам – это один из видов пыток

Отец моряка рассказал о состоянии его сына.

В пленного украинского моряка Василия Сороки не заживает рука, которая была ранена во время нападения российских пограничников в Керченском проливе. У парня большой отек, синюшность, повреждены сухожилия и перебиты три нерва.

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Об этом рассказал отец моряка Виктор Сорока, передает «Обозреватель». Он отметил, что сегодня его сына собираются отвезти в московскую поликлинику №4.

"Вчера я говорил с адвокатом. На сегодня было запланировано медицинское обследование Василия. У него в руке два осколка. Он не может двигать ней из-за сильной боли. Никаких снимков, томографию ему не делали и, думаю, что не сделают", – сказал мужчина.

Также он добавил, что двум морякам – Андрею Артеменко и Андрею Эйдеру провели медицинское обследование "для галочки". Об этом Виктору Сороке стало известно со слов адвоката.

"Этот осмотр ничего не дал. Им обоим отказали в госпитализации. Думаю, так будет и с моим Василием", – сказал он.

То, что российские медики не помогают раненым украинским морякам – это один из видов пыток. Это делается для того, чтобы украинцы сдались и оклеветали себя, уверен Сорока.

"Очень жаль, ребят загонят в увечье. Я понимаю, для чего это россиянам, но не могу понять, зачем это нашим, – чтобы за это время даже не добиться специализированной медпомощи ребятам. У нас, у родителей есть много вопросов ко всем ветвям власти. Мы хотим, чтобы наших детей вернули живыми и здоровыми, а не калеками и героями. Мы бы хотели, чтобы делалось больше", – сказал он.