Веру Брежневу вырезали из эфира РосТВ

Брежнева попала в некий "черный список НТВ".

Выступление строящей в РФ карьеру украинской певицы Веры Брежневой вырезали из эфира российского канала НТВ.

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Об этом пишет "Собеседник". Телеканал НТВ в телеверсии церемонии вручения премии "Нового радио" "Высшая лига" не покажет эпизоды, в которых фигурирует Вера Брежнева, и, в частности, ее выступление с песней "Ты мой человек".

Издание отмечает, что Брежнева попала в некий "черный список НТВ" – на том, чтобы исключить кадры с Брежневой из эфира, якобы настояло руководство канала.

Телеверсию церемонии покажут на НТВ в воскресенье, 30 декабря 2018 года.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменском). Была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах.

В сентябре 2017 года Брежнева стала ведущей шоу "Успех" на российском канале СТС.