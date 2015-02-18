Хакеры взломали сайт Львовского облсовета и установили ролик с пропагандой "ДНР"
10:37, 18 февраля 2015Общество
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Специалисты работают над восстановлением сайта.
Хакеры взломали сайт Львовского облсовета / Скриншот
Хакеры взломали сайт Львовского областного совета и установили видеопропаганду террористической организации «ДНР».
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Как передает корреспондент УНИАН, под видео размещены слова президента РФ Владимира Путина: «Конечно, проигрывать всегда плохо. Конечно это беда для проигравших. Особенно, если проигрываешь вчерашним шахтерам или трактористам», сказанные во время совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции.
В пресс-службе Львовского облсовета подтвердили, что «сайт взломан, специалисты работают над его восстановлением».
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