Журналистка указала на скандальный нюанс в деле Зайцевой-Дронова

В экспертизах и обвинительном акте говорится, что Дронов стартовал на желтый, а когда выехал на перекресток, ему загорелся красный.

Прокуратура загнала себя в угол по делу о кровавом ДТП в Харькове на Сумской, из-за чего суд должен оправдать фигуранта Геннадия Дронова. По крайней мере, по одному из пунктов ПДД.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк. Выяснилось, что в экспертизах и обвинительном акте, который базировался на этих экспертизах, указано, что Дронов нарушил пункт 8.7.3 ПДД, а именно буквы «ґ» и «є», то есть - желтый и красный сигналы светофора. Типа Дронов стартовал на желтый, а когда выехал на перекресток, ему загорелся красный.

"Это бред, ведь все знают, что на красный двигалась в тот момент Зайцева. А обоим на перекрестке не может гореть красный... В экспертизах должно быть указано, что Дронов стартовал на красно-желтый и на перекресток выехал уже на зеленый. То есть, «а» и «є», - подчеркнула журналистка.

По ее словам, получается, что Дронова обвиняют в том, что он не делал, и судья должен оправдать его по данному пункту. "Ведь выйти за пределы обвинительного акта судья не имеет права. И должен либо оправдать, либо вынести неправомерный приговор", - пишет она.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.