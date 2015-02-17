На сайте МИД теперь можно оставлять отзывы об украинских консулах

Отныне каждый гражданин Украины сможет оценить качество работы консулов и оставить предложения по улучшению консульского обслуживания.

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"Полученная информация будет служить важным ориентиром в дальнейшей работе. Надлежащее обеспечение прав и законных интересов наших граждан за рубежом является приоритетной задачей Украинского государства. Сайт МИД Украины: mfa.gov.ua/ua", - говорится в сообщении МИД.