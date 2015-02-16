МИД рекомендует украинцам безотлагательно покинуть территорию Ливии

Как сообщили в департаменте политики и коммуникаций МИДа, в последнее время наблюдается критическое обострение ситуации безопасности в Ливии в результате распространения вооруженных столкновений между правительственными и антиправительственными формированиями почти по всей территории этой страны, а также активизации деятельности террористических группировок, в частности в таких городах, как Триполи, Дерна, Сирт и Бенгази.

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15 февраля боевики террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» казнили в Сирте 21 гражданина Египта.

МИД отмечает, что есть наличие серьезной угрозы жизни и здоровью граждан Украины, которые находятся в Ливии. В связи с этим МИД настоятельно рекомендует украинцам безотлагательно покинуть территорию Ливии.