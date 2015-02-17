Из-за холодов в аннексированном Севастополе стали чаще перебои с электро- и водоснабжением

По словам работников коммунальных служб, устранять аварии приходится чаще, Передает Крым.Реалии.

В "правительстве Севастополя" отметили, что наиболее аварийными в городе являются электросети, на втором месте – водопровод.

Как сообщил представитель «Севастопольэнерго», перебои в подаче электричества заметно участились с конца прошлой недели при том, что аварийно-ремонтные отключения света и так были для севастопольцев традиционным явлением.

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Представитель «Севгорводоканала» заявил, что городской трубопровод весьма изношен, следовательно, организация не может давать гарантий на бесперебойное водоснабжение всех частей Севастополя.

Сотрудник водоканала также заметил, что отрицательная температура воздуха всегда влекла за собой определенные проблемы, поэтому наступившие февральские холода не стали исключением.

Ранее в «Севгорводоканале» заявляли, что в городском бюджете не предусмотрены денежные средства на замену аварийных участков трубопровода, организация вынуждена обходиться «точечным» ремонтом по факту аварии.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за манипуляций России с кодами Севастополь остался без стационарной связи с остальной Украиной.