Из-за манипуляций России с кодами Севастополь остался без стационарной связи с остальной Украиной

Стационарные телефоны попросту не работают в данном направлении, пишет Искра со ссылкой на Time News.

Вадим Дворяненко, который в Севастополе работает на посту начальника управления связи и информационных технологий, подтвердил информацию о невозможности осуществления звонков со стационарных телефонов в США и остальную Украину.

По его словам, с Америкой жители Севастополя не могут связаться "по техническим причинам"

Читайте такжеВ Севастополе продемонстрировали так называемую "валюту ДНР" - СМИТакже он утверждает, что связи с Украиной в Севастополе нет исключительно по вине провайдера «Укртелеком» - в Киеве маршруты были прописаны так, что Севастополю не был присвоен "новый российский код".

"В Киеве смогли прописать маршруты так, что нового российского кода Севастополя не стало для городов Украины и Крыма. Поскольку филиал «Укртелекома» продолжает работать в Крыму, он автоматически выполняет команду из Киева", - сказал Дворяненко.

26 сентября оккупанты присвоили телефонам Севастополя российские коды.