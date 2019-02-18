В Киеве на Южном мосту 18-20 февраля частично ограничат движение транспорта

«Киевавтодор» будет проводить ремонт эстакадной части мостового перехода.

На столичном Южном мосту 18-20 февраля частично ограничат движение транспорта в направлении проспекта Бажана.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«В связи с ремонтом деформационного шва на эстакадной части Южного мостового перехода будет частично ограничено движение транспорта в направлении с Московского шоссе на проспект Бажана», - говорится в сообщении.

Итак, движение ограничат: с 22:00 18 февраля до 05:00 19 февраля, а также с 22:00 19 февраля до 5:00 20 февраля.