Разжигает ненависть: правозащитники забили тревогу из-за учебника по истории Крыма

В учебнике истории за 10 класс присутствуют высказывания, которые подвергают сомнению общепризнанные исторические факты насилия и дискриминации во время депортации крымскотатарского народа.

Эксперты Крымской правозащитной группы заявляют, что в учебнике по истории Крыма за 10 класс, который недавно появился в школах аннексированного полуострова, содержатся высказывания, разжигающие ненависть к крымскотатарскому народу.

Как сообщает Крымская правозащитная группа, учебник появился в школах в январе, ввести в учебную программу его планируют с 1 сентября 2019 года, если книгу одобрят руководители школ.

Отмечается, что в тексте учебника есть утверждения, что во время Второй мировой войны часть крымских татар встречала немецких оккупантов в цветами и вином, и представители крымскотатарского народа были более активно вовлечены в коллаборационистскую деятельность по сравнению с другими этническими группами Крыма. Также в учебник включены утверждения, что крымским татарам в местах выселения бесплатно раздавалась еда, приусадебные участки и ссуды на строительство жилья.

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«Эти утверждения спорны и не имеют массовых подтверждений со стороны очевидцев и пострадавших. Таким образом, в общем контексте поданной в учебнике информации усматриваются проявления языка вражды. А именно, публикации высказываний, которые подвергают сомнению общепризнанные исторические факты насилия и дискриминации во время депортации крымскотатарского народа», - говорится в сообщении.

Эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова считает, что учебник должен быть немедленно исключен из списка учебных пособий.

«В наших исследованиях по разжиганию ненависти мы регулярно фиксируем в подконтрольных Кремлю СМИ разжигание ненависти к крымским татарам, украинцам и другим группам. Использование для этих целей учебника несет более серьезную угрозу, потому что дети еще больше подвержены влиянию пропаганды ненависти, чем взрослые», - отметила правозащитница.

По словам руководителя Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентины Потаповой, такие формулировки в учебнике могут привести к возникновению межэтнических конфликтов.

«Это довольно масштабное влияние, так как количество детей, которые могут начать изучать крымскую историю по этому учебнику, приблизительно 10-15 тысяч школьников в год. И это только в том случае, если по этому «учебнику» будут учиться только десятиклассники. В случае рекомендации и для других классов, то количество резко возрастет. Такие мегаманипуляции сознанием подрастающего поколения, несомненно, будут иметь серьезные последствия. Как трагедия с массовыми убийствами в Керчи напрямую связана с массовой милитаризацией сознания, так и внедрение подобных учебников может привести к преступлениям на почве ненависти в отношении крымских татар», - заявила Потапова.

Правозащитники добавили, что крымские юристы уже обратились с открытым письмом к «министру образования Крыма» Наталье Гончаровой, в котором они заявили, что данный учебник нарушает сразу несколько законов РФ, должен быть изъят из учебной программы и признан разжигающим межнациональный конфликт.