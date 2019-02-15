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В Киеве за год более 5 тысяч пар зарегистрировали свой брак через услугу «за сутки»

10:22, 15 февраля 2019
Общество
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«Брак за сутки» пользуется особой популярностью в День Святого Валентина / фото УНИАН

Об этом сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрий Загуменный, передает КГГА.

Он отметил, что такая услуга позволяет сделать юридический процесс регистрации удобным и комфортным. И добавил, что «Брак за сутки» пользуется особой популярностью в День Святого Валентина, 14 февраля.

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«Когда люди решают пожениться, они хотят оформить свои отношения быстро, без бюрократической волокиты. И сервис «Брак за сутки» дает такую возможность», — сказал он.

Согласно информации Главного территориального управления юстиции в Киеве, в столице можно зарегистрировать брак за сутки по шести адресам.

29 июля 2016-го в Украине запустили пилотный проект «Брак за сутки», благодаря чему пары могут не ждать месяц, а жениться сразу через 24 часа после подачи всех нужных документов. Проект, направленный на обеспечение реализации гарантированного государством права на брак.

В марте 2017 действие сервиса «Брак за сутки» распространили на всю Украину.

В августе 2018 года в Министерстве юстиции заявили, что пары, женатые по услуге «Брак за сутки», разводятся реже.

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Теги: #Киев#Брак за сутки в Украине#День Святого Валентина