В Киеве за год более 5 тысяч пар зарегистрировали свой брак через услугу «за сутки»

В столице можно зарегистрировать брак за сутки по шести адресам.

В 2018 году более 5 тысяч пар в Киеве зарегистрировали свой брак, пользуясь услугой «Брак за сутки».

Об этом сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрий Загуменный, передает КГГА.

Он отметил, что такая услуга позволяет сделать юридический процесс регистрации удобным и комфортным. И добавил, что «Брак за сутки» пользуется особой популярностью в День Святого Валентина, 14 февраля.

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«Когда люди решают пожениться, они хотят оформить свои отношения быстро, без бюрократической волокиты. И сервис «Брак за сутки» дает такую возможность», — сказал он.

Согласно информации Главного территориального управления юстиции в Киеве, в столице можно зарегистрировать брак за сутки по шести адресам.

29 июля 2016-го в Украине запустили пилотный проект «Брак за сутки», благодаря чему пары могут не ждать месяц, а жениться сразу через 24 часа после подачи всех нужных документов. Проект, направленный на обеспечение реализации гарантированного государством права на брак.

В марте 2017 действие сервиса «Брак за сутки» распространили на всю Украину.

В августе 2018 года в Министерстве юстиции заявили, что пары, женатые по услуге «Брак за сутки», разводятся реже.