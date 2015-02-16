Савченко осмотрели немецкие врачи

По сообщению службы, в результате проведенного осмотра и лабораторно-инструментальных исследований разногласий в оценке состояния здоровья Надежды Савченко со стороны иностранных врачей и врачей-специалистов России на момент осмотра не обнаружено, сообщает радио "Свобода".

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После осмотра иностранные специалисты оценили состояние здоровья Надежды Савченко как удовлетворительное, отмечают в службе исполнения наказаний России.

В России Надежду Савченко обвиняют в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе. В июле 2014 года ее взяли под стражу в России после того, как ее, захваченную в плен сепаратистами, перевезли через границу и передали российским силовикам. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен до момента их смерти.

13 декабря 2014 года Надежда Савченко объявила голодовку и продолжает его до сих пор. 29 января ее перевели в медсанчасть.