Временное убежище в России получили 260 тысяч украинцев
14:54, 16 февраля 2015Общество
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Временное убежище в России с начала конфликта на Донбассе получили более 260 тыс. украинцев.
В РФ находятся 2,5 млн украинцев Фото: УНИАН
Об этом ссказала начальник профильного управления Федеральной миграционной службы (ФМС) России Валентина Казакова, передает Би-би-си.
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Около 250 человек, по ее словам, получили статус беженца.
Глава ведомства Константин Ромодановский добавил, что в России в настоящее время находятся 2,5 млн граждан Украины, из них более 900 тыс. являются жителями юго-востока Украины, где продолжается вооруженный конфликт.
В конце января ФМС продлила сроки пребывания в России граждан Украины, в том числе призывного возраста, на срок более 90 суток.
В свою очередь Украина восприняла решение ФМС как вмешательство во внутренние дела страны.
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