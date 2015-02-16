Временное убежище в России получили 260 тысяч украинцев

Об этом ссказала начальник профильного управления Федеральной миграционной службы (ФМС) России Валентина Казакова, передает Би-би-си.

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Около 250 человек, по ее словам, получили статус беженца.

Глава ведомства Константин Ромодановский добавил, что в России в настоящее время находятся 2,5 млн граждан Украины, из них более 900 тыс. являются жителями юго-востока Украины, где продолжается вооруженный конфликт.

В конце января ФМС продлила сроки пребывания в России граждан Украины, в том числе призывного возраста, на срок более 90 суток.

В свою очередь Украина восприняла решение ФМС как вмешательство во внутренние дела страны.