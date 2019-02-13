Не только красивая форма: в Генштабе заверили, что армия отходит от "советской" подготовки

По данным Генштаба, отработан 691 стандарт коллективной и индивидуальной подготовки на основе стандартов НАТО.

В Вооруженных силах Украины осуществляется переход от существующей в советское время массовой подготовки к индивидуальной - подготовке профессионалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга по итогам реформирования ВСУ сообщил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ полковник Вячеслав Демьяненко.

Говоря о приобретении ВСУ необходимых оперативных (боевых, специальных) способностей, он отметил, что с целью усовершенствования доктринальных документов по подготовке и применению ВСУ отработан 691 стандарт коллективной и индивидуальной подготовки на основе стандартов НАТО.

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"Утверждена временная установка по оперативной подготовке в Вооруженных силах Украины, которая также учитывает процедуры НАТО", - сказал Демьяненко.

Он добавил, что с 2017 года мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки проводятся на едином оперативно-стратегическом фоне.

"Общее количество мероприятий оперативной подготовки уменьшилась на 10%. В то же время количество мероприятий, таких как тактические учения, возросло на 15%. При этом осуществляется переход от массовой подготовки, которая досталась нам от Советского Союза, к индивидуальной – это подготовка профессионалов. Она предусматривает качественный отбор и тщательную подготовку специалистов", - заявил представитель Генштаба.

Так, с этой целью в учебных центрах были созданы 7 школ подготовки специалистов. Речь идет о школе базовой общевойсковой подготовки, подготовки танкистов, трех школах снайперов, школе подготовки специалистов противотанковых ракетных комплексов и школе воздушно-десантной подготовки.

Также Демьяненко отметил, что был создан Межвидовой центр подготовки подразделений ракетных войск и артиллерии. Кроме того, в течение двух последних лет было проведено более 7 тыс. организационных мероприятий, в ходе которых были унифицированы штаты и повышена действенность боевых воинских частей.

"В том числе это касается организационно-штатных изменений с целью оснащения подразделений противотанковыми комплексами "Стугна" и "Корсар", которые в последние дни себя достаточно хорошо зарекомендовали на востоке страны, а также современными беспилотными авиационными комплексами", - добавил представитель Генштаба.

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Среди прочего, было сформировано Морское командование и командование морской пехоты.

"В состав Военно-морских сил принято 6 малых бронированных артиллерийских катеров. В текущем году запланировано принятие еще одного такого катера и двух десантных катеров. Продолжается разработка технического проекта ракетного катера типа "Лань", который будет вооружен ракетным комплексом "Нептун", - рассказал Демьяненко.

Среди прочего, он также напомнил, что продолжается переход на новую систему питания с применением каталога продуктов питания.

"На данное время переведены уже 73 воинские части", - сообщил представитель Генштаба.

Демьяненко отметил, что происходят изменения и в вещевом обеспечении. Так, было введено более 170 новых предметов вещевого имущества и уточнены нормы обеспечения.

"Численность военнослужащих по контракту на сегодняшний день достигла 143 тысяч человек и составляет около 85%. Количество резервистов также возросло и составляет на сегодняшний день около 200 тысяч человек", - констатировал он.