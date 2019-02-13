Адвокаты просят для Мангера не связанную с содержанием под стражей меру пресечения

Адвокат просит суд вообще не избирать подозреваемому в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру меру пресечения, однако, учитывая резонансность дела, ограничиться любыми другими мерами, не связанными с содержанием под стражей.

Адвокаты просят суд избрать председателю Херсонского горсовета Владиславу Мангеру меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитник Мангера Константин Глоба сказал на судебном заседании.

Глоба заявил, что обвинение основывает подозрение Мангера только на показаниях двух подозреваемых: Сергея Торбина и Игоря Павловского. При этом других доказательств, что Мангер заказал убийство активистки Екатерины Гандзюк, нет.

Также адвокат утверждает, что не существует никаких рисков, что Мангер убежит, будет оказывать давление на свидетелей, подозреваемых, уничтожать доказательства.

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Поэтому он просит суд вообще не избирать Мангеру меру пресечения, однако, учитывая резонансность дела, ограничиться любыми другими мерами, не связанными с содержанием под стражей.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны 6 человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. 12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по делу об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко». 10 декабря по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

28 января 2019 года на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в ГПУ, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.