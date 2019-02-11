Ни одного работающего туалета: "Укрзализныця" угодила в очередной скандал из-за плохого сервиса в поездах

В поезде «Новоалексеевка — Киев» в одном из вагонов не оказалось ни одного работающего туалета.

Недовольные пассажиры в очередной раз пожаловались на качество услуг в поездах "Укрзализныци". В поезде «Новоалексеевка — Киев» в одном из вагонов не оказалось ни одного работающего туалета.

Об этом сообщил запорожский журналист Александр Павлов.

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При этом стоимость билета в купе в данном поезде составляет более 600 грн.

«Але, господин Омелян! Теоретически я согласен платить 643 гривны за место в купе поезда Новоалексеевка — Киев. Ну, того самого, который весь на понтах и с новыми вагонами — поэтому самый дорогой. Но могу я за эти деньги пользоваться туалетом в вагоне? Не угадали, дяденька — не могу. Оба комфортабельных сортира замурованы. Проводник говорит: нет воды. Воду обещают налить в Днепре. Но не факт», — написал Павлов в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали отвратительные условия в международном поезде "Укрзализныци".