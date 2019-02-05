Полиция продлила срок охраны активиста Михайлика

В полиции утверждают, что они не получали заявления от Михайлика о необходимости применения в отношении него мер безопасности.

Следователи Нацполиции продлили срок охраны лидера одесской городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что в сентябре 2018 года правоохранители задержали подозреваемых в нападении на мужчину. К самому Михайлику на определенный срок были применены меры безопасности, впоследствии их продлили.

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«Мероприятия по физической охране были продлены, даже несмотря на письменное заявление потерпевшего, написанного в его присутствии женой, - касательно отсутствия потребности в мероприятиях по обеспечению его безопасности», - говорится в сообщении.

После определения подследственности в уголовном производстве заявления от Михайлика о необходимости применения в отношении него мер безопасности следствию не поступало.

«Однако следователем вновь продлено действие мер безопасности. Нацполиция готова обеспечить предоставление физической охраны в формате и исходя из необходимости, которую укажет потерпевший», - отметили в полиции.

Напомним, вчера Михайлик сообщил, что ему не продлили предоставление государственной охраны после 24 января.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки.

По подозрению в покушении правоохранители задержали трех граждан Грузии, которые, по данным полиции, являются участниками этнической организованной преступной группы. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных - Торнике Нагладзе (Герасину) - инвалиду первой группы.

Адвокаты Михайлика с самого начала настаивали на проведении за границей операции по извлечению пули, оставшейся в теле активиста. В начале декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие ожидает, когда зарубежные коллеги передадут украинским правоохранителям вытянутую пулю. В Нацполиции и ГПУ обещали предоставить все необходимые для этого документы.

12 декабря в Киеве состоялась встреча Михайлика с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхелем, и стало известно, что операцию проведут в Германии, а немецкая сторона оплатит все расходы.

19 января Михайлика выписали из больницы в Мюнхене после сложной операции.